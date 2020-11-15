للمرة الثانية..إصابة الفنان مجدي عبيد بجلطة في المخ ونقله للمستشفى

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:47 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


تعرض الفنان مجدي عبيد الدالي مرة ثانية لجلطة في المخ، وذلك بعد مرور أيام قليلة على شفائه، وتم نقله على الفور لأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، وبعدها تم احتجازه بالعناية المركزة، وفقًا لما أعلنه نجله نديم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب نديم مجدي عبيد منشورًا قال فيه:"قدر الله وما شاء فعل، بابا دخل العناية المركزة تاني، والزيارات ممنوعة".

وتابع قائلاً :"بعتذر لحضراتكم جميعا على التقصير في الرد على كل المكالمات والرسايل، شكرًا جزيلا على اهتمامكم ودعواتكم الصادقة، بابا للأسف عنده جلطة أخرى جديدة في نفس مكان جلطة الأسبوع الماضي بالمخيخ، وهو حاليًا بالرعاية المركزة والزيارات ممنوعة تمامًا بأمر المستشفى حتى تتحسن الحالة".

وفي سياق آخر، شارك مجدي عبيد في العديد من الأعمال الفنية منها مسلسل "حديث الصباح والمساء"، الذي قدم خلاله دور "حسين أبو الروس"، "بدل الحدوتة3"، "أبو العروسة 2"وكانت آخر أعماله الدرامية مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "عمر ودياب" مع علي ربيع ومصطفى خاطر.

أخبار تهمك

"مقصدتش وحاولت أسعفه".. اعترافات مروان محسن في قضية حادث السيارة

منذ حوالي 5 ساعات

عضو لجنة الفيروسات: حالة محمد صلاح مستقرة وبسيطة.. ولم تُعلن نتائج المخالطين له حتى الآن

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف علي أخر سعر للدولار في البنوك اليوم السبت 14-11-2020

منذ يوم

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

عصام الحضري: لا غنى عن هذا اللاعب فى منتخب مصر

منذ ساعة الا ربع

عمدة نجريج يكشف أخر مستجدات الحالة الصحية لـ محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

منذ يوم

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ يوم

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ ساعتين

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ يوم

عاجل.. القبض على نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ ساعة

4 رسائل جديدة من الصحة عن كورونا.. أحدهم بشأن "صلاح"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 ص

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

07:59 ص

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

12:20 ص

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

03:11 ص

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض