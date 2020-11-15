للمرة الثانية..إصابة الفنان مجدي عبيد بجلطة في المخ ونقله للمستشفى

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تعرض الفنان مجدي عبيد الدالي مرة ثانية لجلطة في المخ، وذلك بعد مرور أيام قليلة على شفائه، وتم نقله على الفور لأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، وبعدها تم احتجازه بالعناية المركزة، وفقًا لما أعلنه نجله نديم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب نديم مجدي عبيد منشورًا قال فيه:"قدر الله وما شاء فعل، بابا دخل العناية المركزة تاني، والزيارات ممنوعة".



وتابع قائلاً :"بعتذر لحضراتكم جميعا على التقصير في الرد على كل المكالمات والرسايل، شكرًا جزيلا على اهتمامكم ودعواتكم الصادقة، بابا للأسف عنده جلطة أخرى جديدة في نفس مكان جلطة الأسبوع الماضي بالمخيخ، وهو حاليًا بالرعاية المركزة والزيارات ممنوعة تمامًا بأمر المستشفى حتى تتحسن الحالة".



وفي سياق آخر، شارك مجدي عبيد في العديد من الأعمال الفنية منها مسلسل "حديث الصباح والمساء"، الذي قدم خلاله دور "حسين أبو الروس"، "بدل الحدوتة3"، "أبو العروسة 2"وكانت آخر أعماله الدرامية مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "عمر ودياب" مع علي ربيع ومصطفى خاطر.