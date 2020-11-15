أسعار الأسماك اليوم الأحد 15-11-2020 .. الكابوريا بـ 130 جنيه

واصلت أسعار الأسماك حالة الإستقرار اليوم الأحد 15-11-2020 ، جيث يتراوح سعر الكليو ما بين 18 إلى 20 جنيهًا، والفيليه البلطي ما بين 30 و100 جنيه ، وتعتبر الأسماك هي ثاني أكلة مفضلة بعد اللحوم بالنسبة للمصريين حيث أن الأسماك هي المصدر الثاني للبروتين وتمد الجسم بالطاقة والحيوية لإحتوائها علي مادة الفسفور .





ومن خلال التقرير التالي نستعرض أسعار الأسماك في الأسواق اليوم كالاتي :

أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأحد 15-11-2020

وتراوح سعر فيليه البلطي بين 30 و100 جنيه

وسجل البياض البلدي 70إلى 85جنيهًا

أما البلطي الأسواني فوصل لـ37 جنيهًا

فيما بلغ سعر الماكريل 35 جنيهًا

وتراوح سمك الوقار بين 80 و90 جنيهًا.

وتراوح سعر المكرونة الخليجي مابين 32 و83 جنيه.

وتراوح سعر الكابوريا مابين 30 و130 جنيه.

وسجل سعر الجمبري المجمد 165 جنيهًا

أما القراميط فبلغ 20 جنيهًا

وسجل سعر البوري الممتاز بين 32 إلى 48 جنيهًا

وتراوح سعر سمك كاليماري بين 110 إلى 160 جنيهًا