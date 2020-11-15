أسعار الأسماك اليوم الأحد 15-11-2020 .. الكابوريا بـ 130 جنيه

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:32 ص
أسعار الأسماك
أسعار الأسماك
الفجر الإقتصادي
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واصلت أسعار الأسماك  حالة  الإستقرار  اليوم الأحد 15-11-2020 ، جيث يتراوح سعر الكليو ما بين 18 إلى 20 جنيهًا، والفيليه البلطي  ما بين 30 و100 جنيه ، وتعتبر الأسماك هي ثاني أكلة مفضلة بعد اللحوم بالنسبة للمصريين  حيث أن الأسماك هي المصدر الثاني للبروتين وتمد الجسم بالطاقة والحيوية لإحتوائها علي مادة الفسفور .

ومن خلال التقرير التالي نستعرض أسعار الأسماك في الأسواق اليوم كالاتي : 
 
أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأحد 15-11-2020
وتراوح سعر فيليه البلطي بين 30 و100 جنيه
 وسجل البياض البلدي 70إلى 85جنيهًا
 أما البلطي الأسواني فوصل لـ37 جنيهًا
 فيما بلغ سعر الماكريل 35 جنيهًا
وتراوح سمك الوقار بين 80 و90 جنيهًا.
وتراوح سعر المكرونة الخليجي مابين 32 و83 جنيه.
وتراوح سعر الكابوريا مابين 30 و130 جنيه.
وسجل سعر الجمبري المجمد 165 جنيهًا
 أما القراميط فبلغ 20 جنيهًا
وسجل سعر البوري الممتاز بين 32 إلى 48 جنيهًا
وتراوح سعر سمك كاليماري بين 110 إلى 160 جنيهًا
وبلغ سعر السردين المجمد من 15 إلى 25 جنيهًا

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