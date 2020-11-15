"ليس ورقة واحدة".. مكافحة كورونا تكشف تفاصيل لقاح الفيروس الجديد (فيديو)

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حذر الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا الفترة المقبلة، حيث تنشط الفيروسات خلال فصل الشتاء، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



وأوضح "حسني"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، أن بروتكول العلاج الجديد لعلاج فيروس كورونا ليس ورقة، وإنما يتكون من 28 ورقة، وتختلف الأدوية وفقا لطبيعة الحالة، حيث تنقسم الحالات إلى بسيطة وشديدة ومتوسطة، ولا يوجد بروتكول ثابت.



وأشار إلى أنه لا يوجد ضغط على المستشفيات، ومن يشعر بأي أعراض عليه التوجه للمستشفى حتى يتم تقييم الحالة، ويصرف الدواء المناسب للحالة، معلقا: "اختاروا المستشفى اللي تعجبكم.. ومجانا".



وأضاف رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، إلى أنه تم زيادة عدد عدد المستقبلين للاستفسارات بالخط الساخن 105 إلى 800 موظف، ويعملون على مدار 24 ساعة، مؤكدا أن كافة أدوية بروتكول العلاج الجديد متوفرة وبكميات تكفي حتى نهاية فصل الشتاء.



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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100946 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 228 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 110547 حالة من ضمنهم 100946 حالة تم شفاؤها، و6442 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

