حسام البدري يكشف حقيقة أزمته مع طارق حامد

نفي حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول حقيقة خلافه مع طارق حامد نجم وسط الزمالك ومنتخب مصر خلال مواجهة توجو ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.





وانتهت مباراة مصر وتوجو والتى أقيمت أمس على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية بفوز الفراعنة بهدف دون رد سجله اللاعب محمود حمدي الونش.





وكان طارق حامد قد خرج عقب اللقاء وهو غلضب بسبب عدم المشاركة أساسياً ودخل اللقاء بديلًا لعمرو السولية فى نهاية المباراة.





وقال حسام البدري فى تصريحات تليفزيونية:"لم تحدث أي أزمة مع طارق حامد على الإطلاق، هو لاعب ممتاز مثله مثل كل اللاعبين".





وأضاف "لم يحدث أي شيء مع طارق حامد".



