عرض مسلسل "لؤلؤ" لـ مى عمر في هذا الموعد

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:36 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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استقرت الجهة المنتجة لمسلسل "لؤلؤ" الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر على عرضه عبر إحدى القنوات الفضائية مطلع شهر ديسمبر المقبل، وتحديدًا في الأسبوع الأول من الشهر.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في إطار 40 حلقة، ويُعد البطولة المطلقة الأولى لمي عمر في الدراما التليفزيونية، وتجسد خلاله دور مطربة تبحث عن النجومية.


والمسلسل بطوله أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، وهو من تأليف محمد مهران، إخراج محمد عبدالسلام.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال مي عمر الدرامية هو مسلسل "الفتوة"، وهو بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدي فكري، عهدي صادق.




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