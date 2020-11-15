هبة مجدي تنضم لقائمة أبطال مسلسل "موسى"

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تعاقدت الفنانة هبة مجدي على بطولة"موسى" مع الفنان محمد رمضان، وتجسد خلال الأحداث دور مهم ومحوري، ومن المقرر أن تقوم بتصوير مشاهدها مطلع ديسمبر المقبل، والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة.



مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، إيمان العاصي، صبري فواز، عارفة عبد الرسول، ضياء عبد الخالق، فريدة سيف النصر، هبة مجدي، أمير صلاح الدين، وهو من إنتاج شركة سينرجي، وتدورأحداثه في إطار صعيدي، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.





وفي سياق آخر، شاركت هبة مجدى في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية"، وهو معالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجي، وبطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمرالشناوي، محمد جمعة.





