"جونز هوبكنز": إصابات كورونا تتجاوز 10 ملايين بأمريكا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:22 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements


ارتفعت حصيلة الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 10 ملايين و884 ألفاً و591 حالة، فيما وصلت الوفيات إلى 245 ألفاً و568 حالة.

وبحسب أحدث إحصاء مستقل لجامعة "جونز هوبكنز" الصادر الساعة 20:00 السبت بالتوقيت المحلي (01:00 الأحد بتوقيت غرينتش)، جاء ارتفاع الإصابات بعد تسجيل 170 ألفاً و590 حالة إصابة جديدة.

ورغم أن نيويورك لم تعد الولاية الأكثر تسجيلاً للإصابات في الولايات المتحدة، فإنها مازالت الأكثر تسجيلاً للوفيات بإجمالي 34 ألفا و10 حالات وفاة.

وتأتي خلف نيويورك من حيث عدد الوفيات كل من تكساس وكاليفورنيا وفلوريدا ونيوجيرسي على الترتيب. أما من حيث الإصابات، فتأتي تكساس في الصدارة بواقع مليون و51 ألفاً و922 إصابة، تليها كاليفورنيا ثم فلوريدا وإلينوي فنيويورك خامسة.

وتتجاوز حصيلة الوفيات الحالية التقديرات الأولية للبيت الأبيض، الذي توقع في أحسن الأحوال ما بين 100.000 و240.000 حالة وفاة.

ويتوقع معهد القياسات والتقييمات الصحية (IHME) في جامعة واشنطن أنه بحلول نهاية العام ستكون وفيات كورونا في الولايات المتحدة قد وصلت إلى 320 ألف حالة تصل إلى 440 ألفاً بحلول الأول من مارس 2021.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف علي أخر سعر للدولار في البنوك اليوم السبت 14-11-2020

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ أقل من ساعة

عمدة نجريج يكشف أخر مستجدات الحالة الصحية لـ محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عضو لجنة الفيروسات: حالة محمد صلاح مستقرة وبسيطة.. ولم تُعلن نتائج المخالطين له حتى الآن

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. القبض على نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عصام الحضري: لا غنى عن هذا اللاعب فى منتخب مصر

منذ 33 دقيقة

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ يوم

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

منذ يوم

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ أقل من ساعتين

"مقصدتش وحاولت أسعفه".. اعترافات مروان محسن في قضية حادث السيارة

منذ حوالي 5 ساعات

4 رسائل جديدة من الصحة عن كورونا.. أحدهم بشأن "صلاح"

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 ص

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

07:59 ص

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

12:20 ص

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

03:11 ص

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض