الحضري ينتقد أداء المنتخب المصري بعد الفوز أمام توجو

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:20 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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انتقد عصام الحضري، نجم حراسة مرمى منتخب مصر سابقًا، أداء منتخب مصر بعد الفوز أمام توجو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا.

وتابع الحضري في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أبارك للمنتخب المصري على حصد الثلاث نقاط ونتمنى تحسين الأداء في الفترة المقبلة".

وواصل، "المنتخب أمامه فرصة وفترة كبيرة لتحسين القوة البدنية وعمل استشفاء ومن يقول أن المنتخب يعاني من الإجهاد فذلك أمر غير صحيح على الإطلاق ومش هو ده أداء منتخب مصر".

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