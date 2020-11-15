الحضري ينتقد أداء المنتخب المصري بعد الفوز أمام توجو

















انتقد عصام الحضري، نجم حراسة مرمى منتخب مصر سابقًا، أداء منتخب مصر بعد الفوز أمام توجو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا.





وتابع الحضري في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أبارك للمنتخب المصري على حصد الثلاث نقاط ونتمنى تحسين الأداء في الفترة المقبلة".



