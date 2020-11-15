رسمياً .. دمنهور يتعاقد مع ثنائي الإتصالات والإعلاميين بالقسم الثاني





وقام اللاعبان بالتوقيع للفريق البحراوي لمدة موسمين، فى حضور كلاً من، محمد فايز المدير الفنى لدمنهورو و سمير سمير و كيل اللاعبين.





ويستعد دمنهور لخوض منافسات المجموعة الثالثة من مسابقة دوري القسم الثاني 2020/2021 والذي سينطلق في 25 نوفمبر الحالي.





نجح مجلس إدارة نادي دمنهور، في تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، بالقسم الثاني، بالحصول على توقيع الثنائي هانى علي الظهير الأيسر من فريق الاتصالات و اسلام مصطفى الظهير الايمن لنادى الإعلاميين.