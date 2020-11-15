رسمياً .. دمنهور يتعاقد مع ثنائي الإتصالات والإعلاميين بالقسم الثاني

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:21 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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نجح مجلس إدارة نادي دمنهور، في تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، بالقسم الثاني، بالحصول على توقيع الثنائي هانى علي الظهير الأيسر من فريق الاتصالات و اسلام مصطفى الظهير الايمن لنادى الإعلاميين.

وقام اللاعبان بالتوقيع للفريق البحراوي لمدة موسمين، فى حضور كلاً من، محمد فايز المدير الفنى لدمنهورو وسمير سمير وكيل اللاعبين.

ويستعد دمنهور لخوض منافسات المجموعة الثالثة من مسابقة دوري القسم الثاني 2020/2021 والذي سينطلق في 25 نوفمبر الحالي.

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