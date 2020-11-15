أحمد حسن: محمد صلاح مثل أي لاعب في المنتخب وما حدث بعد إصابته مبالغ فيه

















أكد أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقًا، أن محمد صلاح نجم المنتخب المصري، مثله مثل أي لاعب، وأن إصابته بفيروس كورونا شيء طبيعي، مثل ما أصيب زميله ساديو ماني، وكريستيانو رونالدو.





وأشار إلى أن الأمر لا يستدعي كل هذه الأزمات التي حدثت، ونشر بيان الاتحاد ثم حذفه.





وتابع، "محمد صلاح أحد أبرز اللاعبين داخل صفوف منتخب مصر ونتمنى له الشفاء العاجل ولكن يجب عدم تسليط الضوء على تلك الأزمات لعدم فقدان التركيز".



