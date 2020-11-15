أحمد حسن: محمد صلاح مثل أي لاعب في المنتخب وما حدث بعد إصابته مبالغ فيه

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:19 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقًا، أن محمد صلاح نجم المنتخب المصري، مثله مثل أي لاعب، وأن إصابته بفيروس كورونا شيء طبيعي، مثل ما أصيب زميله ساديو ماني، وكريستيانو رونالدو.

وأشار إلى أن الأمر لا يستدعي كل  هذه الأزمات التي حدثت، ونشر بيان الاتحاد ثم حذفه.

وتابع، "محمد صلاح أحد أبرز اللاعبين داخل صفوف منتخب مصر ونتمنى له الشفاء العاجل ولكن يجب عدم تسليط الضوء على تلك الأزمات لعدم فقدان التركيز".

وغاب محمد صلاح عن مواجهة توجو ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، والتي فاز بها منتخب مصر بهدف دون رد مساء أمس السبت.

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