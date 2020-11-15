عصام الحضري: لا غنى عن هذا اللاعب فى منتخب مصر

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:18 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف عصام الحضري، نجم حراسة مرمى منتخب مصر سابقًا، عن أسباب انتقاده لأداء منتخب مصر أمام توجو في الجولة الثالثة من التصفيات كأس أمم أفريقيا.

وأكد الحضري في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " لا بديل عن الفوز على توجو في المباراة المقبلة لضمان الصعود إلى أمم إفريقيا، على اللاعبين التفكير في استعادة مكانة مصر الطبيعية وليس الاعتراض على عدم المشاركة".

وتابع: " الكرات الثابتة أحد أسلحة التهديف والمنتخب لم يستغلها أمام توجو".

وأوضح: "الحديث عن أداء منتخب مصر ليس انتقاد للجهاز الفني، ولكنه حديث للمصلحة العامة".

وعن استبعاد أحمد فتحي من معسكر منتخب مصر، شدد على أنه لا غنى عن أحمد فتحي في صفوف منتخب مصر.

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