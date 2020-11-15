د.حماد عبدالله يكتب: السطو على الأراضى (بالقانون) !!

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:09 ص
بوابة الفجر
Advertisements


 تعتبر مصر من الدول القليلة جداً بل المتبقية من دول العالم الثالث التي تعترف بقانون أو " بعرف وضع اليد " على الأراضي المملوكة للدولة ، وهذا العرف أو القانون ، يمثل في واقع الأمر تقنين للبلطجة ، والهمجية ، وتعضيد لسارقى الأراضي ولسلطة القوة لعصابات تخصصت في وضع اليد على الأراضي المتوقع إدخالها في محاور التنمية ، حتى يساوموا عليها الدولة أو أي مالك جديد أو مستثمر في أي من القطاعات التي وضعت عليها تلك العصابات أيديها !!
ولعل من الإحصاءات التي تمت أخيراً بأن أكثر من ثلاثة ملايين فدان تم وضع اليد عليها ، ولا يمكن الإقتراب منها ، حيث تحبسها تلك العصابات بنظام البلطجة والسلاح !
ولعل ما يحدث الأن في كل المدن الجديدة في المجتمعات العمرانية الجديدة مثل القاهرة الجديدة والتجمعات الأول والخامس ، وحتى في الشروق والعاشر من رمضان ،   و6 أكتوبر ، و15 مايو ، والسادات ، كل هذه المدن رغم خضوعها لهيئة المجتمعات العمرانية ، ووزارة الإسكان ، ورغم أن هذه الأراضي قد خصصت أو بيعت لملاك من المواطنين المصريين أو الأجانب ، إلا أن المفاجئة أنه حينما يذهب المالك ويشرع في البناء ، يجد من الأعراب بعض منهم ، يأتي لكي يطلب ( خلو رجل ) ، أو إتاوة لترك المالك يزاول نشاط البناء !!
روغم أن تلك الأحداث يتم الإبلاغ عنها ، إلا أن السرقات المستمرة لخامات البناء من الموقع ، تجعل الملاك والمواطنين يخضعون لدفع الإتاوة ،كحماية لممتلكاتهم وتقيد على أنها ( مصروفات حراسة ) لمن لم يحرسوا ، أو يقوموا بواجبات الحراسة ولكن حماية ، ضد البلطجية وواضعي اليد ، ولعل من صور " البلطجة الجديدة " وعلى عينك يا تاجر ، ما يتم اليوم حول الطريق من سوهاج إلى البحر الأحمر ، والتي دفعت فيه الموازنة العامة للدولة فوق الستمائة مليون جنيه لربط الوادي بالبحر ، هذا الطريق والذي أشرف عليه وتولاه الدكتور "محمود محي الدين" "وزير الإستثمار  الأسبق" فى حكومة الدكتور "أحمد نظيف" ويخترق  هذا الطريق ثلاث محافظات "سوهاج وقنا والبحر الأحمر" ، سرعان ما تم وضع اليد على أجزاء عريضة من الأراضي المحيطة بهذا الطريق ، أسوة بما تم في طريق وصلة العلمين من الطريق الصحراوي ، وقبلها الطريق الصحراوي نفسه والأراضي المحيطة به – والموقف أمام المحافظين الذين لا يمتلكوا حتى قرار فرض"إرادة الدولة "على هذه الأراضي حيث تبعيتها لبعض الهيئات المركزية في القاهرة مثل هيئة المجتمعات , وهيئة التنمية الزراعية , وهيئة التنمية الصناعية , وهيئة التنمية السياحية وهذا ما دعى الرئيس " عبد الفتاح السيسى" لإصدار قرار جمهورى عام 2016 بمنع التعدى على الطرق الصحراوية والتى أنشأتها القوات المسلحة المصرية على مسطح 2 كم يمين ويسار الطريق .

ولعل ما يتم أيضاً في أراضى تم بيعها لأغراض محددة في المدن الجديدة أو في الأراضي القابلة للإستصلاح الزراعى ، كلها أو أكبر جزء منها ، لم يتم تنفيذ ما بيعت أو خصصت من أجله ، ولنرى ما يتم في الطريق الصحراوي من منتجعات وفيلل وقصور ، وهي في الأصل أراضي للإستصلاح الزراعى ، ولعل قضية وزير الزراعة والمحرض على الفساد  "محمد فوده" ، كذلك و بعض رجال الأعمال ، كل تلك المصائب تأتى من هذه السنة الغريبة.
ولعل المقايضة أيضاً بالأراضى أمام منتج تتسلمه الحكومة ( شقق ومحلات وعمارات ومبانى إداريبة ) تلك أيضاً مدعاه للفساد ، وأمامنا مشروع"مدينتى"       حيث لم نعرف ختى اليوم  ،إذ لم تحدد أية جهة في الحكومة ، متى ستتسلم الوحدات ؟ وما هي نوعيتها ؟ وكيفية توزيعها ؟ وما هي المساحات التي اتفق على تنفيذها ، هذا أيضاً إستيلاء على أراضي الدولة بإسلوب أخر ، وللحديث بقية !!     


-

أخبار تهمك

عمدة نجريج يكشف أخر مستجدات الحالة الصحية لـ محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

منذ يوم

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ أقل من ساعة

4 رسائل جديدة من الصحة عن كورونا.. أحدهم بشأن "صلاح"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ حوالي 7 ساعات

"مقصدتش وحاولت أسعفه".. اعترافات مروان محسن في قضية حادث السيارة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ يوم

عصام الحضري: لا غنى عن هذا اللاعب فى منتخب مصر

منذ نصف ساعة

عضو لجنة الفيروسات: حالة محمد صلاح مستقرة وبسيطة.. ولم تُعلن نتائج المخالطين له حتى الآن

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. القبض على نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف علي أخر سعر للدولار في البنوك اليوم السبت 14-11-2020

منذ حوالي 23 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 ص

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

07:59 ص

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

12:20 ص

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

03:11 ص

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض