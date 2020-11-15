دكرنس يواجه بني سويف والنصر وبورتو ودياً



وخاض الفريق تحت قيادة مديره الفنى مصطفى عبده حتى الآن وديتين خلال فترة المعسكر حيث تعادل إيجابيا أمام إتحاد الشرطة بهدف لمثله، قبل أن يتعرض للهزيمة أمام بتروجيت بهدفين مقابل هدف فى ثانى ودياته الخميس الماضى.



ومن المقرر أن يلاقى فريق دكرنس اليوم الأحد فريق بنى سويف، بينما يواجه الثلاثاء فريق النصر، ويختتم ودياته الأربعاء أمام بورتو السويس الصاعد حديثا للقسم الثانى قبل أن يختتم الفريق معسكره عائدا لمدينة دكرنس لمواصلة استعداداته للقسم الثانى.



ويفتتح دكرنس مبارياته الرسمية بالقسم الثانى أمام مالية كفرالزيات بملعبه يوم 25 نوفمبر الجاري.





ويضم الجهاز الفنى لنادى دكرنس كلا من : مصطفى عبده "مدير فنى" ، حسام عبدالعال "مدرب عام" ، وائل صلاح "مدرب مساعد" ، ناصر فاروق "مدرب حراس مرمى" ، محمود سمره "طبيب" ، إبراهيم الوزير "شئون لاعبين" ، أشرف عبدالعال "عامل".



يواصل فريق دكرنس معسكره المقام بالقاهره، استعدادا لخوض منافسات دورى القسم الثانى 2020/2021.