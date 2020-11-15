إستقرار أسعار الذهب اليوم الأحد .. وعيار 21 يسجل 821 جنيه للجرام

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:49 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الإقتصادي
Advertisements
إستقرت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات اليوم الأحد 15-11-2020 ، بعدما ارتفعت بالأمس  بقيمة 1 جنيه للجرام  بعد تراجعات قوية شهدتها على مدار الأيام الماضية خاصة عقب أعلان شركة فايزر العالمية عن إكتشاف لقاح لفيروس كورونا، ما دفع عدد كبير من المستثمرون لبيعه وتحقيق المكاسب.

ودائما تحرص جريدة " الفجر " علي عرض أخر سعر للذهب في الأسواق ومحلات الصاغة كالاتي :


أسعار الذهب اليوم الأحد 15-11-2020:

سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى مستويات 821 جنيه.
وبلغ سعر الجرام  الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 704 جنيهات
وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 938 جنيهًا
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6568 جنيهًا.

 

أسعار الذهب العالمية:

وإستقرت   أسعار الذهب في الأسواق العالمية  ، حيث وصلت الي   1,889.4 دولار للأوقية، وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي، وتوجد علاقة عكسية بين الدولار الأمريكي وأسعار الذهب، فارتفاع الدولار يدفع سعر الذهب GOLD للانخفاض، وهبوط الدولار الأمريكي يدفع الأسعار للارتفاع، ولكن هذه العلاقة حاليا تتأثر بتطورات فيروس كورونا وتطورات ملف الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتزايد أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شركة فايزر الانتخابات الامريكيه إعلان شركة فايزر

أخبار تهمك

4 رسائل جديدة من الصحة عن كورونا.. أحدهم بشأن "صلاح"

منذ حوالي 20 ساعة

عضو لجنة الفيروسات: حالة محمد صلاح مستقرة وبسيطة.. ولم تُعلن نتائج المخالطين له حتى الآن

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. القبض على نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عمدة نجريج يكشف أخر مستجدات الحالة الصحية لـ محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عصام الحضري: لا غنى عن هذا اللاعب فى منتخب مصر

منذ نصف ساعة

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف علي أخر سعر للدولار في البنوك اليوم السبت 14-11-2020

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ يوم

"مقصدتش وحاولت أسعفه".. اعترافات مروان محسن في قضية حادث السيارة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ يوم

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

منذ أقل من ساعة

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب ترتفع في الأسواق لليوم الثاني على التوالى وعيار 21 يسجل 553 جنيه

أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-3-2020.. والمعدن الأصفر يصاب بفيروس كورونا

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31-3-2020.. الأوقية العالمية يواصل التراجع

أسعار الذهب اليوم الخميس 30-4-2020.. والمعدن الأصفر يلتقط الأنفاس قبل التراجع

أسعار الذهب اليوم الإثنين 4-5-2020.. والمعدن الأصفر يرتفع في أول تعاملات الأسبوع

أسعار الذهب اليوم الإثنين 11-5-2020.. وتراجع بسعر المعدن الأصفر في أول تعاملات الأسبوع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 ص

عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

07:59 ص

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

12:20 ص

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

03:11 ص

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض