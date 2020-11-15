عاجل.. نجم الأهلي يغادر معسكر المنتخب للإصابة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:00 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تلقى المنتخب المصري ضربة موجعة وذلك بعد ساعات قليلة من فوزه على منتخب توجو بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما يوم أمس السبت لحساب مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.


وتأكد غياب محمد هاني الظهير الأيمن للنادي الأهلي والمنتخب الوطني المصري عن لقاء توجو يوم الثلاثاء القادم لحساب مباريات الجولة الرابعة بعد إصابته في الركبة وهو ما أثبتته الأشعة التي أجراها عقب المباراة.


وغادر هاني معسكر المنتخب على أن يتواجد في النادي الأهلي من أجل إجراء بعض الفحوصات الطبية الأخرى مع طبيب المارد الأحمر لتحديد إمكانية لحاقه بلقاء نادي الزمالك في نهائي القرن.

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