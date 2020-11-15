أمرابط يعود لتدريبات النصر السعودي

عاد الدولي المغربي نور الدين امرابط لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتدريبات فريقه يوم أمس السبت وذلك بعد تعافيه الكامل من الإصابة.









حيث بات جاهز للمشاركة بصورة كاملة في المباريات القادمة للفريق النصراوي عقب إستئناف مباريات الموسم الرياضي في الوقت الذي يواصل فيه الفريق تدريباته لإسئناف مباريات بطولة الدوري.









وشارك في مران الأمس الحارس الاسترالي براد جونز بالإضافة إلى الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله في أجواء جميلة ورائعة للغاية.



