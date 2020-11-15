نانسي عجرم: فيروس "كورونا" جعلني حريصة أكثر على الوضع الصحي لعائلتي وبناتي

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 07:49 ص
بوابة الفجر
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أوضحت الفنانة نانسي عجرم، أن فيروس كورونا جعلها حريصة أكثر على الوضع الصحي للعائلة وبناتها، فاختصرت التنقل إلا للحاجات الضرورية.

وأشارت في تصريحات صحفية إلى أنها اعتمدت طريقة تقضي بالقيام بكل شيء من داخل المنزل، وذلك بهدف الحدّ من احتمالات التقاط العدوى، إلى أن تمر هذه الفترة على خير، كما قالت.

وأشارت في سياق أخر إلى أنها ستنتهي قريباً من تحضير ألبومها الجديد، ولو أنها ليست متأكدة من كيفية إطلاقه في ظل الوضع الصحّي.

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