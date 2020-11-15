تعرف على النجوم المشاركين بحفل American Music Awards لعام 2020

النجم العالمى باد بانى ومغنى الراب الشهير ليل بيبى " Lil Baby ".كشف القائمون على حفل American Music Awards لعام 2020 عن عدد من النجوم الذين سيشاركون هذا العام باستعراضات غنائية.





ومن أبرزهم النجمة العالمية دوا ليبا التي من المقرر أن تقدم استعراض غنائى راقص ضمن فقرات الحفل.





كما سيشارك النجم العالمى باد بانى ومغنى الراب الشهير ليل بيبى " Lil Baby ".





ومن المقرر إقامة الحفل على مسرح Microsoft فى لوس أنجلوس يوم 22 نوفمبر الجاري.







