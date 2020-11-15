نانسي عجرم: هذا سبب نجاح كليب "بيروت الأنثى" وتأثر الجمهور به

قالت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، إنه على أثر انفجار بيروت المشؤوم أرادت أن تقدم أغنية تشكّل لفتة جميلة منها للبنان عموماً وبيروت خصوصاً، لذلك بدأت تبحث عن كلام جميل وعمل مميز.

وأوضحت أن سبب نجاح وانتشار وتأثر الجمهور بفيديو كليب "بيروت الأنثى" مرده إلى أن قصة هذا الكليب تمثل وتختصر حياة كل عائلة لبنانية ومعاناتها، بسبب هجرة أبنائها وهجرة الأدمغة اللبنانية إلى الخارج، بحثاً عن مستقبل أفضل.





وأضافت في تصريحات صحفية، أنها لم تجد أجمل من قصيدة الشاعر الكبير نزار قباني لتجسد مشاعرها وأحاسيسها تجاه بيروت".