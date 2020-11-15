"بي تي إس" يحتفل بـ2021 بإحياء أول حفل غنائي له منذ إغلاق "كورونا"





تستقبل فرقة "بي تي إس" الغنائية الكورية الجنوبية لموسيقى البوب العام الجديد 2021 من خلال إحياء حفلها الحي الأول، منذ أن أجبرت على إلغاء جولتها الغنائية حول العالم بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.





وقالت شركة "بيت هيت إنترتينمنت"، الخميس، إن الحفل سيقام في 31 ديسمبر/ كانون الأول خارج العاصمة الكورية الجنوبية سيئول مباشرة، وستقدم فرقة "بي تي إس" فيه العديد من أغانيه الناجحة، منها "NU'EST" و"GFriend" و"ENHYPEN"، بحسب وكالة "رويترز".





ن ناحية أخرى، فاز فرقة "بي تي إس" بأربع جوائز في حفل جوائز "إم تي في" للموسيقي الأوربية مساء الأحد الماضي، من بينها جائزة أفضل أغنية عن أغنيتها "ديناميت" وجائزة أفضل فرقة لتتوج بذلك عاما أكدت فيه تلك الفرقة الكورية مكانتها كفرقة عالمية رئيسية.

وتعتبر "ديناميت" هي أول أغنية باللغة الإنجليزية للفرقة، وقد حققت ما يقرب من 34 مليون استماع مباشر على الإنترنت في الولايات المتحدة، ومبيعات بلغت 300 ألف نسخة في أسبوعها الأول، مما جعل "بي تي إس" أول فرقة كورية تتصدر لأول مرة قائمة "بيلبورد 100" الأمريكية للأغاني الفردية.

كما فازت الفرقة المكونة من 7 أفراد بجوائز "إم تي في" لأفضل عرض مباشر افتراضي، وأكبر عدد من المعجبين، على الرغم من أن جائحة فيروس "كورونا" المستجد تعني عدم وجود جمهور ولا حفل للاحتفاء بإنجازها.

وبدلاً من ذلك ، أنشأت القناة الموسيقية استادا افتراضيا مليئا بالمشجعين الذين كانوا يلوحون ويهتفون لهذا الحدث مع ظهور الأعمال الفنية في عروض مسجلة مسبقا وتسلم الفائزون الجوائز أمام الكاميرا.



