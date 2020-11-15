أحمد فلوكس عن محمد رمضان: ما فيش حاجة اسمها "نمبر وان" في الفن

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 03:28 ص
بوابة الفجر
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أكد الفنان أحمد فلوكس، أنه لا يوجد نمبر1 فى عالم الفن سواء سينما او تليفزيون.

وأضاف خلال  برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة" أن أهناك أعمال جيدة وأخرى سيئة.

وجدد تأكيده أن محمد رمضان،يقصد أن يقول للناس من خلال مقولته الشهيرة "نمبر وان" انا موجود بعد تعب و كفاح.

وأشار إلى أنه  لا يعتقد أنه سيجمعه عمل فني مع محمد رمضان، لأنه لابد أن يأخد وضعه فى دور متميز فى العمل الفنى الذى يشارك به.

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