عاجل.. القبض على نجم الأهلي

قامت قوات الأمن بمحافظة الجيزة، بالتحفظ على نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي و إلقاء القبض عليه، بسبب تصادم بسيارته.





وشهدت الساعات الماضية، قيام قوات الأمن بالقبض على مروان محسن لاعب النادي الأهلي، لاتهامه بإصابة موظف في حادث تصادم بشارع ثروت أمام كلية فنون تطبيقية بالجيزة.





وأوضح اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، بعد إجراء تحقيقات ومباشرة الحادث، أنهم قسم شرطة الجيزة، تلقى بلاغًا من رواد شارع ثروت يفيد بوقوع حادث تصادم ومصاب، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى مكان الواقعة.





وأكدت التحريات، أن مروان محسن مهاجم المارد الأحمر المقيم بمدينة السادس من أكتوبر، هو من قام بالحادث بعدما قاد سيارته المرسيدس، واصطدم بموظف بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني والبالغ من العمر 51 عامًا حسب ما جاء بالتحريات.



