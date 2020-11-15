عاجل.. القبض على نجم الأهلي

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 02:35 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
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قامت قوات الأمن بمحافظة الجيزة، بالتحفظ على نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي و إلقاء القبض عليه، بسبب تصادم بسيارته.

وشهدت الساعات الماضية، قيام قوات الأمن بالقبض على مروان محسن لاعب النادي الأهلي، لاتهامه بإصابة موظف في حادث تصادم بشارع ثروت أمام كلية فنون تطبيقية بالجيزة.

وأوضح اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، بعد إجراء تحقيقات ومباشرة الحادث، أنهم قسم شرطة الجيزة، تلقى بلاغًا من رواد شارع ثروت يفيد بوقوع حادث تصادم ومصاب، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى مكان الواقعة.

وأكدت التحريات، أن مروان محسن مهاجم المارد الأحمر المقيم بمدينة السادس من أكتوبر، هو من قام بالحادث بعدما قاد سيارته المرسيدس، واصطدم بموظف بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني والبالغ من العمر 51 عامًا حسب ما جاء بالتحريات.

وأضافت التحريات، أن الموظف كان يقود دراجة هوائية ما نتج عنه إصابته وحدوث إصابته بكدمات وسحجات مختلفة، وعلى الفور تحفظت القوات على اللاعب وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.

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