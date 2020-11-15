تفاصيل صادمة لـ برشلونة بشأن عودة نيمار

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 02:33 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تفاصيل جديدة بشأن عودة نيمار، نجم باريس سان جيرمان، لفريقه السابق، برشلونة.

وحاول برشلونة استعادة نيمار منذ نحو عام، وهو ما قوبل بترحيب وسعادة من اللاعب.


وفشل برشلونة في السابق في تلبية المطالب المالية لإدارة النادي الباريسي، ليقرر في النهاية، البقاء مع الفريق.


وذكرت شبكة "كواترو" الإسبانية، أن عودة نيمار مرة أخرى إلى برشلونة أصبحت شبه مستحيلة.


وشددت، أن الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي هي السبب الأول وراء استبعاد عودة نيمار.

يذكر أن نيمار غادر برشلونة في صيف عام 2017 مقابل 222 مليون يورو.

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