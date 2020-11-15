تعليق مفاجئ من حسام البدري بشأن مشاركة رمضان صبحي









أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه يضع في حساباته تعرض اللاعبين للإصابات.





وقال البدري خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كنا نستحق الحصول على 3 ركلات جزاء أمام توجو".





وتابع: "سعيد بمستوى رمضان صبحي، دائما ما اضع في الحسبان حدوث إصابات مثلما حدث مع طاهر محمد ومحمد فاروق".



