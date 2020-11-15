تعليق مفاجئ من حسام البدري بشأن مشاركة رمضان صبحي

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 02:31 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه يضع في حساباته تعرض اللاعبين للإصابات. 

وقال البدري خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كنا نستحق الحصول على 3 ركلات جزاء أمام توجو".

وتابع: "سعيد بمستوى رمضان صبحي، دائما ما اضع في الحسبان حدوث إصابات مثلما حدث مع طاهر محمد ومحمد فاروق".

وأكمل: "رمضان أدى بشكل جيد وعندما استدعيته كان تركيزي منصب مع الفريق".

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