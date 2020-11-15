نانسي عجرم تكشف موقفها من الهجرة في الخارج بسبب الظروف التي تمر بها لبنان





أكدت الفنانة نانسي عجرم، أن الوضع في لبنان سيعود كما كان عليه سابقا، بعد مرور هذه المرحلة الصعبة والدقيقة.





وأضافت في تصريحات صحفية أن فموضوع هجرتها مع عائلتها حالياً غير مطروح.





وقالت إنها لا تنكر أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان "سيئ جداً ومحبط فعلاً"، إلا أنها تقنع نفسها دائماً بأن هذه المرحلة مؤقتة وستمر قريباً.





يذكر أن المطربة نانسي عجرم، طرحت مؤخرا أغنيتها "إلى بيروت الأنثى" وذلك عبر حسابها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".















