الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 02:18 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي: أمطار متوسطة إلى غزيرة، على مناطق من: الإسكندرية، سيدي عبدالرحمن، الضبعة، مطروح، سيدي براني، السلوم، رشيد، بلطيم، بورسعيد، دمياط، العريش، كفر الشيخ، والبحيرة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة (40% تقريبا)، على مناطق من القاهرة الكبرى، بينما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة، وهي: الإسماعيلية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، الشرقية، ومناطق من وسط سيناء.

وكشفت الهيئة، أنه يصاحب ذلك نشاط ريح على السواحل الشمالية وانخفاض في درجات الحرارة على تلك المناطق.

بيان بدرجات الحرارة
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 16 والعظمى 23
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 17 والعظمى 23
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 17 والعظمى 23
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 16 والعظمى 23
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 22
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 17 والعظمى 22
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 17 والعظمى 21
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 16 والعظمى 21
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 14 والعظمى 23
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 23
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 18 والعظمى 23
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 23
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 23
درجات الحرارة في السويس الصغرى 17 والعظمى 24
درجات الحرارة في العريش الصغرى 17 والعظمى 22
درجات الحرارة في رفح الصغرى 16 والعظمى 22
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 17 والعظمى 24
درجات الحرارة في نخل الصغرى 11 والعظمى 23
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 22 والعظمى 26
درجات الحرارة في طابا الصغرى 20 والعظمى 24
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 09 والعظمى 20
درجات الحرارة في الطور الصغرى 18 والعظمى 26
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 28
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 20 والعظمى 27
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 19 والعظمى 26
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 14 والعظمى 24
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 14 والعظمى 24
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 13 والعظمى 24
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 13 والعظمى 25
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 14 والعظمى 26
درجات الحرارة في قنا الصغرى 14 والعظمى 27
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 15 والعظمى 28
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 15 والعظمى 28
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 16 والعظمى 27
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 12 والعظمى 27
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 23 والعظمى 30
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 22 والعظمى 29
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 24 والعظمى 27
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 23 والعظمى 28

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

درجة الحرارة اليوم درجة الحرارة بوابة الفجر الفجر الطقس اليوم الأحد الطقس اليوم الطقس الان الطقس الأمطار اليوم الأمطار

أخبار تهمك

4 رسائل جديدة من الصحة عن كورونا.. أحدهم بشأن "صلاح"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع 7 صفقات

منذ حوالي 3 ساعات

بادجي يُثير أزمة كبرى في الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عضو لجنة الفيروسات: حالة محمد صلاح مستقرة وبسيطة.. ولم تُعلن نتائج المخالطين له حتى الآن

منذ حوالي 5 ساعات

ليس ساسي.. حقيقة رحيل نجم الزمالك إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 53 دقيقة

إصابة نجم الأهلي مع المنتخب الوطني وأشعة رنين تحسم موقفه

منذ نصف ساعة

بالأسماء.. تعرف على الراحلين عن الأهلي بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق لـ"البدري" على إصابة محمد صلاح بكورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ ساعتين

عمدة نجريج يكشف أخر مستجدات الحالة الصحية لـ محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

"أمطار متوسطة إلى غزيرة".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

أمطار خفيفة ورياح معتدلة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الجمعة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. شديد الحرارة وأمطار على بعض المناطق

طقس السبت| أمطار ورياح... وشديد الحرارة على جنوب الصعيد

طقس الأحد| أمطار خفيفة.. ودرجة الحرارة تصل لـ44 (تفاصيل)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:20 ص

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

عضو لجنة الفيروسات: حالة محمد صلاح مستقرة وبسيطة.. ولم تُعلن نتائج المخالطين له حتى الآن

09:48 م

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

04:00 م

عمدة نجريج يكشف أخر مستجدات الحالة الصحية لـ محمد صلاح (فيديو)

05:08 م

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

09:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض