شفاء ميس حمدان من فيروس "كورونا"



كشفت الفنانة ميس حمدان، النقاب عن تعافيها من فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت في تصريحات صحفية، إنها أجرت سحة نهاية الاسبوع الماضي وظهرت نتيجتها سلبية.





كانت ميس حمدان أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد أثناء تواجدها فى مهرجان الجونة السينمائي.





وقالت إنها بعد معرفتها بإصابتها بالفيروس وظهور الأعراض عليها ، تواصلت مع كل من خالطوها لتخبرهم باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة، والخضوع للعزل المنزلي ليتأكدوا من سلامتهم.



