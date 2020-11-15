تشكيل إنجلترا المتوقع لمواجهة بلجيكا فى دوري الأمم الأوربية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:58 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الأحد منتخب بلجيكا نظيره منتخب إنجلترا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري الأمم الأوربية. 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الملك بودوان الدولي فى بلجيكا.

وجاءت تشكيلة إنجلترا المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: بيكفورد.

خط الدفاع: مينجز، داير، ترابيه، تشيلويل.

خط الوسط: جاك جريليش، وينكز، والكر.

خط الهجوم: سانشو، كين، لوين.

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