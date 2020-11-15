شاهد.. ماذا قالت صديقات عروس شقيق محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا

عرض الإعلامي وائل الإبراشي مقطع فيديو لصديقات عروسة شقيق محمد صلاح اللاتي تواجدن في حفل الزفاف وعرفن بإصابة لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي من مواقع التواصل الاجتماعي.





وقالت إحدى صديقات العروس في تصريحات خاصة ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية إن حفل الزفاف كان دخوله بدعوة خاصة عليها اسم المدعو، مشيرة إلى أن الحضور لم يتجاوز الـ100 فرد.





وأضافت أخرى، أنه لم تظهر أية أعراض على محمد صلاح أثناء تواجده بحفل الزفاف، مشيرة إلى أنهن يقمن بعزل صحي خوفًا من إصابتهن بالفيروس.





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم يوم أمس الجمعة قد أعلن إصابة صلاح بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ما جعل مديرية الصحة بمحافظة الغربي تقوم بإجراء تعقيم لمنزل صلاح وكافة منازل القرية المحيطة والمخالطة.





يُذكر أن صلاح سبق وأن قام بحضور حفل زفاف شقيقه الأصغر نصر وعقب إجراء المسحة الطبية له رفقه زملائه تأكد إصابة هداف البريميرليج بالفيروس وغيابه عن مواجهة الفراعنة ضد توجو اليوم السبت.





وتقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية للنجم محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني وابن محافظة الغربية بخالص التمنيات بالشفاء العاجل والعودة إلى صفوف منتخبنا القومي لكرة القدم.





وأرسل المحافظ، فريق طبى من الرصد والطب الوقائي إلى مسقط رأس محمد صلاح لإجراء مسحات لجميع المخالطين له من الأسرة والأقارب وأهالي القرية الذين حضروا حفل زفاف شقيقه قبل الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.





ورصدت فرق الترصد 70 شخصا من المخالطين للاعب في حفل الزفاف، من أبناء القرية من أقاربه وجيرانه، وتقوم فرق الصحة بعمل مسحات لهم، وجمع بيانات كاملة عنهم للتأكد من إصابتهم بالكورونا من عدمه.



