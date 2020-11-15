إصابة نجم الأهلي مع المنتخب الوطني وأشعة رنين تحسم موقفه





























تلقى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني، صدمة قوية بعد تعرض نجم الفريق للإصابة، خلال مواجهة توجو بالتصفيات الإفريقية.





واشتكى محمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي والمنتخب الوطني، من الإصابة بكدمة قوية في القدم، خلال المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي.





ومن المنتظر أن يخضع هاني لأشعة الرنين تحت إشراف محمد أبوالعلا طبيب المنتخب، من أجل حسم موقفه من مواجهة الإياب.



