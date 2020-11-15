إصابة نجم الأهلي مع المنتخب الوطني وأشعة رنين تحسم موقفه
الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:55 ص
محمد الصو
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تلقى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني، صدمة قوية بعد تعرض نجم الفريق للإصابة، خلال مواجهة توجو بالتصفيات الإفريقية.
واشتكى محمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي والمنتخب الوطني، من الإصابة بكدمة قوية في القدم، خلال المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي.
ومن المنتظر أن يخضع هاني لأشعة الرنين تحت إشراف محمد أبوالعلا طبيب المنتخب، من أجل حسم موقفه من مواجهة الإياب.
ويستعد المنتخب الوطني للمغادرة من أجل المشاركة ضد توجو، على ملعب الأخير يوم 17 من الشهر الجاري، لحساب الجولة الرابعة حيث يحتاج المنتخب الوطني الفوز لضمان التأهل للأمم الإفريقية.