أحمد فلوكس: تزوجت هنا شيحة عن حب ولا زلت أحترمها بعض الطلاق

قال الفنان أحمد فلوكس، إنه يحترم الفنانة هنا شيحة جدا ولا يسمح لأحد بالحديث عنها بطريقة غير لائقة.





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة". أنهما تزوجا بعد قصة حب، مؤكدًا أن الاحترام قائم بينهما بعد الطلاق





وأشار فلوكس، إلى أنه شك في أحد الأشخاص بالتسبب في طلاقه لهنا شيحة بعد تعرضه للسحر.