أحمد فلوكس: تزوجت هنا شيحة عن حب ولا زلت أحترمها بعض الطلاق

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:33 ص
بوابة الفجر
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قال الفنان أحمد فلوكس، إنه يحترم الفنانة هنا شيحة جدا ولا يسمح لأحد بالحديث عنها بطريقة غير لائقة. 

 
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة". أنهما تزوجا بعد قصة حب، مؤكدًا أن الاحترام قائم بينهما بعد الطلاق

وأشار فلوكس، إلى أنه شك في أحد الأشخاص بالتسبب في طلاقه لهنا شيحة بعد تعرضه للسحر.

يذكر أن برنامج "واحد من الناس" يذاع فى العاشرة مساء يومي الجمعة والسبت على قناة "الحياة" ويقدمه الإعلامي عمرو الليثى. 
 

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