تشكيل بلجيكا المتوقع لمواجهة إنجلترا فى دوري الأمم الأوربية

يلتقي اليوم الأحد منتخب بلجيكا نظيره منتخب إنجلترا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري الأمم الأوربية.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الملك بودوان الدولي فى بلجيكا.





وجاءت تشكيلة بلجيكا المتوقعة كالتالي:





حراسة مرمى: كورتوا.





خط الدفاع: كاستاني – الدرفيلد – دينايير – مونييه





خط الوسط: فيتسل – بوياتا – كاراسكو – تيلمانس – دي بروين



