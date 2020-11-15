رئيس عمال الحفائر بسقارة: المنطقة لم تبح بـ3% من أسرارها الأثرية (فيديو)

قال مصطفى محمود، رئيس عمال الحفائر بمنطقة سقارة إنه يعمل في المنطقة منذ 3 سنوات، مؤكدًا أن المنطقة لم تبح بـ 3% من أسرارها الأثرية.





وأضاف "محمود" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء السبت، أنه حتى الآن تم اكتشاف أكثر من 100 تابوت، مشيرًا إلى أن العمل بالمنطقة ما يزال مستمرًا.





وأشار رئيس عمال الحفائر بمنطقة سقارة، إلى أن هذه المنطقة مليئة بالآثار الفرعونية النادرة، موضحًا أن كل البعثة العاملة في المنطقة مصرية بنسبة 100% ولذلك فالفرحة بالاكتشافات مضاعفة عن الاكتشافات التي تتم بواسطة البعثات الأجنبية.





وأكد، أنه يعمل منذ 20 عامًا في مجال الحفائر وعائلته تعمل بها منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى أن العاملين مدربين على أعلى مستوى وما يتردد عن لعنة الفراعنة غير صحيح.





إلى ذلك، كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن تفاصيل اكتشاف سقارة الذي أعلن عنه السبت خلال مؤتمر صحفي.





وقال "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد": "اكتشاف سقارة الأضخم والأكبر في عام 2020، لكنه ليس الأخير ونحن مستمرون في العمل"، مشيرا إلى وجود بعثات مصرية في الأقصر وأسوان وسقارة والهرم والوجه البحري.





وتابع: "المجلس الأعلى للآثار في عرس اليوم بعد الإعلان عن الكشف الذي يضم أكثر من 100 تابوت بنقوش وألوان أكثر جودة، فضلا عن طبقة مذهبة"، مشيرا إلى أن بعض التوابيت تعود إلى العصور المتأخرة، وبعضها يعود للعصر البطلمي.





وأكد، أن منطقة سقارة تضم ورشة لصناعة التوابيت المكتشفة، معربا عن أمنيته بالعثور عليها قريبا، معلقا "مستمرون في أعمال الحفائر وإن شاء الله نلاقي الورشة"، مشيرا إلى وجود لجنة مكونة من متخصصين مسؤولة عن عرض القطع الأثرية المكتشفة، لافتا إلى أن المؤتمر الصحفي شهد حضور كافة القنوات العالمية.



