رئيس عمال الحفائر بسقارة: المنطقة لم تبح بـ3% من أسرارها الأثرية (فيديو)

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 07:10 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
شيماء حسن
Advertisements
قال مصطفى محمود، رئيس عمال الحفائر بمنطقة سقارة إنه يعمل في المنطقة منذ 3 سنوات، مؤكدًا أن المنطقة لم تبح بـ 3% من أسرارها الأثرية.

وأضاف "محمود" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء السبت، أنه حتى الآن تم اكتشاف أكثر من 100 تابوت، مشيرًا إلى أن العمل بالمنطقة ما يزال مستمرًا.

وأشار  رئيس عمال الحفائر بمنطقة سقارة، إلى أن هذه المنطقة مليئة بالآثار الفرعونية النادرة، موضحًا أن كل البعثة العاملة في المنطقة مصرية بنسبة 100% ولذلك فالفرحة بالاكتشافات مضاعفة عن الاكتشافات التي تتم بواسطة البعثات الأجنبية.

وأكد، أنه يعمل منذ 20 عامًا في مجال الحفائر وعائلته تعمل بها منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى أن العاملين مدربين على أعلى مستوى وما يتردد عن لعنة الفراعنة غير صحيح.

إلى ذلك، كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن تفاصيل اكتشاف سقارة الذي أعلن عنه السبت خلال مؤتمر صحفي.

وقال "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد": "اكتشاف سقارة الأضخم والأكبر في عام 2020، لكنه ليس الأخير ونحن مستمرون في العمل"، مشيرا إلى وجود بعثات مصرية في الأقصر وأسوان وسقارة والهرم والوجه البحري.

وتابع: "المجلس الأعلى للآثار في عرس اليوم بعد الإعلان عن الكشف الذي يضم أكثر من 100 تابوت بنقوش وألوان أكثر جودة، فضلا عن طبقة مذهبة"، مشيرا إلى أن بعض التوابيت تعود إلى العصور المتأخرة، وبعضها يعود للعصر البطلمي. 

وأكد، أن منطقة سقارة تضم ورشة لصناعة التوابيت المكتشفة، معربا عن أمنيته بالعثور عليها قريبا، معلقا "مستمرون في أعمال الحفائر وإن شاء الله نلاقي الورشة"، مشيرا إلى وجود لجنة مكونة من متخصصين مسؤولة عن عرض القطع الأثرية المكتشفة، لافتا إلى أن المؤتمر الصحفي شهد حضور كافة القنوات العالمية.

وأوضح، أن الاحتفالية بتأسيس المتحف المصري ستشهد تسلم مصر بعض القطع الأثرية المضبوطة في عدد من المنافذ.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سقارة بوابة الفجر الفجر الآثار

أخبار تهمك

عاجل.. القبض على نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

منذ يوم

"مقصدتش وحاولت أسعفه".. اعترافات مروان محسن في قضية حادث السيارة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

منذ حوالي 5 ساعات

عضو لجنة الفيروسات: حالة محمد صلاح مستقرة وبسيطة.. ولم تُعلن نتائج المخالطين له حتى الآن

منذ حوالي 11 ساعة

إصابة نجم الأهلي مع المنتخب الوطني وأشعة رنين تحسم موقفه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إخلاء سبيل مروان محسن لاعب الأهلي بعد القبض عليه بالجيزة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

منذ حوالي 8 ساعات

عمدة نجريج يكشف أخر مستجدات الحالة الصحية لـ محمد صلاح (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم الصفقة الرابعة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ حوالي 23 ساعة

بعد حصوله على التأشيرة الذهبية.. عمرو أديب: "مقدمة جيدة لتقاعدي"

منذ ثلث ساعة

4 رسائل جديدة من الصحة عن كورونا.. أحدهم بشأن "صلاح"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

"14 تابوت" كلاكيت تاني مرة.. كشف أثري بسقارة بعد أسبوع من الكشف الأول

"100 تابوت".. نكشف أسرار خبيئة سقارة قبل الإعلان غدًا السبت

شاهد.. "الأعلى للآثار": إعلان كشف أثري خلال أسابيع

"الأعلى للأثار" يزف بشرى سارة للمصريين

وزيري: سنعلن عن كشف أثري صخم بسقارة في 2021

شاهد لحظة فتح تابوت أثري عمره 2500 عام بسقارة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:20 ص

عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

عاجل.. التحقيق مع مروان محسن لاعب النادي الأهلي بعد القبض عليه

03:11 ص

عاجل من السيسي بشأن سد النهضة

04:00 م

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

09:29 ص

"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

10:25 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض