"أنا بتاع ستات".. حسين فهمي يعلق على زيجاته الـ 5

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:16 ص
بوابة الفجر
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قال النجم حسين فهمي، بأنه تزوج 5 مرات، ولم يصاب إطلاقًا بأي عقدة من فشل زيجاته.

وأكد خلال لقائه ببرنامج "السيرة" الذي تقدمه الاعلامية وفاء الكيلاني علي قناة "دي ام سي" أنه من المستحيل أن يتجوز من جديد، ضاحكًا:  "خلاص حرمت".

وأصاف حسين فهمي: "أنا بتاع ستات مش مزواج.. بحب الستات ومقدرش أنكر".

وجدد تأكيده أنه لم بقدم طول حياته على الزواج في السر، مشيرُا إلى أن الغيرة الشديدة تجعله يطفش ويكره الست بحد قوله.

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