تفاصيل سقوط إشارة مرور بسبب الأمطار والرعد في المنصورة (صور)

سقطت إشارة مرور بشارع الجيش بمدينة المنصورة، نتيجة الأمطار والطقس السيء، وذلك في منطقة السجن العمومي بمدينة المنصورة.





وكانت موجة من الرياح والطقس السيء، ضربت بعض المناطق بالمحافظة، وخاصة مدينتي المنصورة وطلخا.





وانتقلت قوة من رجال المرور وحي شرق المنصورة للمكان، وتم رفع الإشارة من الطريق العام وتسيير حركة المرور بمعرفة رجال مرور الدقهلية.

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وشهدت أحياء ومدن وقرى محافظة الدقهلية، انتشار معدات مجالس المدن، لرفع تراكمات مياه الأمطار، التي هطلت بغزارة على عدد من المدن ومتوسطة على مدن وقرى أخرى.

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