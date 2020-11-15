تفاصيل سقوط إشارة مرور بسبب الأمطار والرعد في المنصورة (صور)

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 06:14 ص
جانب من الشوارع
جانب من الشوارع
محمد كشك
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سقطت إشارة مرور بشارع الجيش بمدينة المنصورة، نتيجة الأمطار والطقس السيء، وذلك في منطقة السجن العمومي بمدينة المنصورة.

وكانت موجة من الرياح والطقس السيء، ضربت بعض المناطق بالمحافظة، وخاصة مدينتي المنصورة وطلخا.

وانتقلت قوة من رجال المرور وحي شرق المنصورة للمكان، وتم رفع الإشارة من الطريق العام وتسيير حركة المرور بمعرفة رجال مرور الدقهلية.
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وشهدت أحياء ومدن وقرى محافظة الدقهلية، انتشار معدات مجالس المدن، لرفع تراكمات مياه الأمطار، التي هطلت بغزارة على عدد من المدن ومتوسطة على مدن وقرى أخرى.
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ونتج عن الأمطار والرعد انهيار سور سطح منزل بشارع البحر بمدينة المنصورة على "تانده"، ونتج عنهما تهشم سيارتين ملاكي، أثناء مرورهما لحظة الانهيار، كما تسبب الانهيار في غلق شارع الجمهورية "البحر بمدينة المنصورة"، وهرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية للتعامل الفوري مع الحادث ونقل المصابين.
تفاصيل سقوط إشارة مرور بسبب الأمطار والرعد في المنصورة (صور)
تفاصيل سقوط إشارة مرور بسبب الأمطار والرعد في المنصورة (صور)
تفاصيل سقوط إشارة مرور بسبب الأمطار والرعد في المنصورة (صور)
تفاصيل سقوط إشارة مرور بسبب الأمطار والرعد في المنصورة (صور)
تفاصيل سقوط إشارة مرور بسبب الأمطار والرعد في المنصورة (صور)
تفاصيل سقوط إشارة مرور بسبب الأمطار والرعد في المنصورة (صور)
تفاصيل سقوط إشارة مرور بسبب الأمطار والرعد في المنصورة (صور)
تفاصيل سقوط إشارة مرور بسبب الأمطار والرعد في المنصورة (صور)

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