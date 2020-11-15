شاهد.. تطهير قرية نجريج بعد إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

عرض برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" مقطع فيديو يرصد قيام مديرية الصحة بتطهير قرية نجريج، مسقط رأس لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي بعد إصابته بفيروس كورونا.





وبدأت عملية التطهير بمنزل عائلة محمد صلاح، وجميع المنازل المجاورة، بعد حضور محمد صلاح وعدد من أبناء عائلته في حفل زفاف شقيقه قبل اكتشاف إصابته بالفيروس.





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم يوم أمس الجمعة قد أعلن إصابة صلاح بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ما جعل مديرية الصحة بمحافظة الغربي تقوم بإجراء تعقيم لمنزل صلاح وكافة منازل القرية المحيطة والمخالطة.





يُذكر أن صلاح سبق وأن قام بحضور حفل زفاف شقيقه الأصغر نصر وعقب إجراء المسحة الطبية له رفقه زملائه تأكد إصابة هداف البريميرليج بالفيروس وغيابه عن مواجهة الفراعنة ضد توجو اليوم السبت.





وتقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية للنجم محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني وابن محافظة الغربية بخالص التمنيات بالشفاء العاجل والعودة إلى صفوف منتخبنا القومي لكرة القدم.





وأرسل المحافظ، فريق طبى من الرصد والطب الوقائي إلى مسقط رأس محمد صلاح لإجراء مسحات لجميع المخالطين له من الأسرة والأقارب وأهالي القرية الذين حضروا حفل زفاف شقيقه قبل الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.





ورصدت فرق الترصد 70 شخصا من المخالطين للاعب في حفل الزفاف، من أبناء القرية من أقاربه وجيرانه، وتقوم فرق الصحة بعمل مسحات لهم، وجمع بيانات كاملة عنهم للتأكد من إصابتهم بالكورونا من عدمه.



