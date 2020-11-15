عاجل- محمد فاروق: جلسة أمير توفيق تحسم انتقالي إلى الأهلي.. وأحمد الشيخ انضم لبيراميدز

عاجل- محمد فاروق: جلسة أمير توفيق تحسم انتقالي إلى الأهلي.. وأحمد الشيخ انضم لبيراميدز
الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:16 ص
علي نبوي
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قال محمد فاروق لاعب نادي بيراميدز إنه بات قريبًا من الانتقال إلى النادي الأهلي مقابل انضمام أحمد الشيخ إلى النادي السماوي.
وأضاف فاروق في تصريحات عبر برنامج الماتش :"أنا أحب النادي الأهلي وله خير كثير علي".
وتابع :"هناك جلسة ستجمعني مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي لوضع النقط على الحروف وحسم الصفقة وشرف لأي لاعب الانتقال إلى الأهلي".
وواصل :"أحمد الشيخ أتم انتقاله إلى نادي بيراميدز، وأنهى كافة الاتفاق على الصفقة".
ووجه رسالة لجماهير الأهلي :"أنا واحدًا منكم وأحب جمهور الأهلي كثيرًا وسأظل واحدًا منهم".
وأشار :"في مباراة الموسم الماضي عندما سجلت هدف لم أقم بالإشارة إلى قميص بيراميدز ولكن كان ردًا على هجوم البعض علي في المباراة وقيامهم بسبي".
واختتم حديثه :"سأظل واحدًا من جماهير النادي الأهلي، سواء الصفقة تمت أم لا".