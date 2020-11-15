عاجل- محمد فاروق: جلسة أمير توفيق تحسم انتقالي إلى الأهلي.. وأحمد الشيخ انضم لبيراميدز









قال محمد فاروق لاعب نادي بيراميدز إنه بات قريبًا من الانتقال إلى النادي الأهلي مقابل انضمام أحمد الشيخ إلى النادي السماوي.





وأضاف فاروق في تصريحات عبر برنامج الماتش :"أنا أحب النادي الأهلي وله خير كثير علي".





وتابع :"هناك جلسة ستجمعني مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي لوضع النقط على الحروف وحسم الصفقة وشرف لأي لاعب الانتقال إلى الأهلي".





وواصل :"أحمد الشيخ أتم انتقاله إلى نادي بيراميدز، وأنهى كافة الاتفاق على الصفقة".





ووجه رسالة لجماهير الأهلي :"أنا واحدًا منكم وأحب جمهور الأهلي كثيرًا وسأظل واحدًا منهم".





وأشار :"في مباراة الموسم الماضي عندما سجلت هدف لم أقم بالإشارة إلى قميص بيراميدز ولكن كان ردًا على هجوم البعض علي في المباراة وقيامهم بسبي".



