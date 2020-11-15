عاجل- محمد فاروق: جلسة أمير توفيق تحسم انتقالي إلى الأهلي.. وأحمد الشيخ انضم لبيراميدز

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:16 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال محمد فاروق لاعب نادي بيراميدز إنه بات قريبًا من الانتقال إلى النادي الأهلي مقابل انضمام أحمد الشيخ إلى النادي السماوي.

وأضاف فاروق في تصريحات عبر برنامج الماتش :"أنا أحب النادي الأهلي وله خير كثير علي".

وتابع :"هناك جلسة ستجمعني مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي لوضع النقط على الحروف وحسم الصفقة وشرف لأي لاعب الانتقال إلى الأهلي".

وواصل :"أحمد الشيخ أتم انتقاله إلى نادي بيراميدز، وأنهى كافة الاتفاق على الصفقة".

ووجه رسالة لجماهير الأهلي :"أنا واحدًا منكم وأحب جمهور الأهلي كثيرًا وسأظل واحدًا منهم".

وأشار :"في مباراة الموسم الماضي عندما سجلت هدف لم أقم بالإشارة إلى قميص بيراميدز ولكن كان ردًا على هجوم البعض علي في المباراة وقيامهم بسبي".

واختتم حديثه :"سأظل واحدًا من جماهير النادي الأهلي، سواء الصفقة تمت أم لا".

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