تعليق ناري من وائل الإبراشي على إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

قال الإعلامي، وائل الإبراشي، تعليقا على إصابة لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا، إن صور صلاح في فرح شقيقه كانت مخيفة، مشيرًا إلى أن صلاح يتحمل المسئولية الأولى عن إصابته.





وأضاف "الإبراشي" خلال تقديم برنامجه "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية": "صلاح كان عليه ضغوط كبيرة خاصة لما يبقى فرح أخوك، فكان لا بُد من تفاعله حتى لا يبدو للناس أنه متكبر على شقيقه".





وتابع: "ولكن هذا التجمع الكبير من الممكن أن يكون ناقلًا للعدوى لصلاح، وكان لابد منه أن يكون أكثر حرصًا خاصة، وهو المتحمل الأول للخسائر الكبير التي لحقت بالمنتخب الوطني وناديه ليفربول".





واستطرد: "هذا التجمع الكبير لا يتناسب مع واحد من أحسن 3 لاعبين في العالم، وحفل التكريم الذي حدثت لصلاح كانت أكثر تنظيمًا من فرح شقيقه".





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم يوم أمس الجمعة قد أعلن إصابة صلاح بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ما جعل مديرية الصحة بمحافظة الغربي تقوم بإجراء تعقيم لمنزل صلاح وكافة منازل القرية المحيطة والمخالطة.





يُذكر أن صلاح سبق وأن قام بحضور حفل زفاف شقيقه الأصغر نصر وعقب إجراء المسحة الطبية له رفقه زملائه تأكد إصابة هداف البريميرليج بالفيروس وغيابه عن مواجهة الفراعنة ضد توجو اليوم السبت.





وتقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية للنجم محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني وابن محافظة الغربية بخالص التمنيات بالشفاء العاجل والعودة إلى صفوف منتخبنا القومي لكرة القدم.





وأرسل المحافظ، فريق طبى من الرصد والطب الوقائي إلى مسقط رأس محمد صلاح لإجراء مسحات لجميع المخالطين له من الأسرة والأقارب وأهالي القرية الذين حضروا حفل زفاف شقيقه قبل الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.





ورصدت فرق الترصد 70 شخصا من المخالطين للاعب في حفل الزفاف، من أبناء القرية من أقاربه وجيرانه، وتقوم فرق الصحة بعمل مسحات لهم، وجمع بيانات كاملة عنهم للتأكد من إصابتهم بالكورونا من عدمه.



