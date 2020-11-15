وائل الإبراشي عن تأخير القطارات: "لا نريد التطوير على جثث الركاب"

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 05:48 ص
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
شيماء حسن
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شن الإعلامي وائل الإبراشي، هجومًا عنيفًا على هيئة السكك الحديدية، بسبب التأخيرات الأخيرة في القطارات والتي تصل إلى 6 ساعات في بعض الأحيان.

وقال "الإبراشي" خلال تقديم برنامجه "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية"، السبت: "هيئة السكة الحديد تحولت على هيئة الموت البطيء، لا نريد التطوير يكون على جثث الركاب".

وأضاف الإعلامي، أن "النقل تحول إلى نقل الركاب إلى مثواهم الأخير، إذا كان لا بُد من التطوير فلابُد من وجود بنية تحتية تساعد على ذلك، وعلينا أن نصارح الناس بهذه التأخيرات لأن لو هناك أي مريض ممكن بسبب هذا الانتظار يحدث له ضررا كبيرًا".

وفي ذات السياق قال حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن هناك بعض المشاكل في أنظمة التحكم الآلي في بعض القطارات كانت السبب في التأخيرات الأخيرة للقطارات.

وأضاف "مهدي"، أن أنظمة التحكم الآلي عبارة عن موديلات السبعينات ويحدث لها بعض التأخيرات في مناطق معينة، مشيرًا إلى أن وزارة النقل تعمل حاليًا على مشروع تطوير لنظم التحكم والإشارات وتعاقدات مع شركات أجنبية لتحويل النظام الأوتوماتيك وتحقيق معامل أمان أكثر يتلافى هذه التأخيرات ولكنها ستأخذ وقتًا في تطويرها.

وطالب السائق بالاعتماد على خبرته وإطفاء أجهزة التحكم الآلي في المناطق التي يحدث بها تأخيرات، كما ناشد وزارة النقل من أجل الانتهاء من سرعة التطوير خاصة بالنسبة للقطارات التي يكون عليها تزاحم شديد.

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