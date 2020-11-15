موعد مباراة إنجلترا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

يستضيف اليوم الأحد منتخب بلجيكا نظيره منتخب إنجلترا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري الأمم الأوربية.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.





وتلعب المباراة بين الفريقين على ملعب الملك بودوان الدولي فى بلجيكا.



