موعد مباراة إنجلترا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:03 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يستضيف اليوم الأحد منتخب بلجيكا نظيره منتخب إنجلترا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري الأمم الأوربية. 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة بين الفريقين على ملعب الملك بودوان الدولي فى بلجيكا.

وتذاع هذه المواجهة على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري الأمم الأوربية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعليق المعلق التونسي الشهير رؤوف خليف.

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