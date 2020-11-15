أحمد حسن ينتقد حسام البدري بسبب رمضان صبحي

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:02 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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انتقد أحمد حسن عميد لاعبي العالم، حسام البدري منتخب مصر الأول لكرة القدم، بسبب إشراك رمضان صبحي، في مباراة الفراعنة أمام توجو التي أقيمت أمس السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وعبر عن اندهاشه من هذا القرار، قائلا، "رمضان صبحي لاعب موهبة ولا يختلف أحد على قدراته ولكن مشاركته في الوقت الجاري خاطئ".

وتابع أحمد حسن في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، "هناك لاعبين آخرين كانوا يستحقون المشاركة أمام توجو بدلا من رمضان صبحي، ويتقدمهم محمود كهربا لاعب الأهلي، في ظل مشاركته بشكل أساسي".

وأشار إلى أن أزمة كهربا مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم، كانت مفتعلة واستبعاده جاء على خلفية هذه الأزمة، موضحا أن اختيارات حسام البدري كانت خاطئة، وأكد على احترامه لاختيارات الجهاز الفني.

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