أول تصريح من عائلة محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا

قال عبد العزيز البمبي، خال محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، تعليقا على إصابة اللاعب بفيروس كورونا: "ربنا أراد أنه يصاب هنا في بلده، علشان يكون وسطينا".





وأضاف "البمبي" في تصريحات خاصة ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية: "كلمته حوالي الساعة الثالثة عصرًا وكانت إصابته خفيفة ويشعر بوجه بسيط في زوره، وإن شاء الله إصابته خفيفه وهيرجع للملاعب قريبًا".





كما وجه خال محمد صلاح مناشدة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بخصوص عدم استكمال الملعب الخاص بملعب صلاح في قريته نجريج.





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم يوم أمس الجمعة قد أعلن إصابة صلاح بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ما جعل مديرية الصحة بمحافظة الغربي تقوم بإجراء تعقيم لمنزل صلاح وكافة منازل القرية المحيطة والمخالطة.





يُذكر أن صلاح سبق وأن قام بحضور حفل زفاف شقيقه الأصغر نصر وعقب إجراء المسحة الطبية له رفقه زملائه تأكد إصابة هداف البريميرليج بالفيروس وغيابه عن مواجهة الفراعنة ضد توجو اليوم السبت.





وتقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية للنجم محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني وابن محافظة الغربية بخالص التمنيات بالشفاء العاجل والعودة إلى صفوف منتخبنا القومي لكرة القدم.





وأرسل المحافظ، فريق طبى من الرصد والطب الوقائي إلى مسقط رأس محمد صلاح لإجراء مسحات لجميع المخالطين له من الأسرة والأقارب وأهالي القرية الذين حضروا حفل زفاف شقيقه قبل الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.





ورصدت فرق الترصد 70 شخصا من المخالطين للاعب في حفل الزفاف، من أبناء القرية من أقاربه وجيرانه، وتقوم فرق الصحة بعمل مسحات لهم، وجمع بيانات كاملة عنهم للتأكد من إصابتهم بالكورونا من عدمه.



