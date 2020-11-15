لهذا السبب.. بوسي تريند على يوتيوب





تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب؛ بعد ساعات من طرحها لأغنية "أنا الدينا" عبر قناتها الرسمية حيث حققت اكثر من 220 الف مشاهدة.



الاغنية من كلمات ملاك عادل الحان مصطفى حجاج , توزيع احمد عادل.



كما تصدرت المطربة بوسي مؤشرات البحث عبر جوجل بعد عرض حلقتها في برنامج " معكم منى الشاذلي" والتي تحدثت من خلالها عن ازمتها الاخيرة مع والدها.



وقالت المطربة بوسي، إنها مرت بفترة صعبة في حياتها، مضيفة: "أي مصيبة أقع فيها بقول الحمد لله".



وأضافت بوسي في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي": "في فترة أزمتي قربت من ربنا ومليش غيره" مضيفة:"ممكن أكون بعدت عن الله ومكنتش ملتزمة في صلاتي بشكل كبير وخلال أزمتي اقتربت من الله سبحانه وتعالى".



وأكملت: "سافرت خارج مصر لمدة 10 شهور بمفردي وتركت ابني ولم أتمكن من أخذه معي".



واستطردت: "خلال الـ 10 أشهر التي قضيتها في الخارج مريت بأسوأ حالة نفسية، وجه عليا عيد الأم وعيد ميلاد ابني ومكنتش جنبه ".



وكشفت المطربة بوسي، كواليس أزمة الشيكات مع طليقها والأحكام التي صدرت ضدها، والتي دفعتها إلى السفر إلى خارج مصر لحين الانتهاء من هذه المشكلة، قائلة:" أهلي لم يسألوا على ابني طوال فترة تواجدي

احتلت المطربة بوسي مركزًا متقدمُا بقائمة