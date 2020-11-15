شاهد.. مديرية التربية والتعليم بمطروح تكشف تفاصيل وفاة معلمة ونجلها بفيروس كورونا

قال سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن مديري الصحة متواصلة بشكل دائم مع مديرية التربية والتعليم لمتابعة أي إصابات بفيروس كورونا.





وأضاف "النيلي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" أن السيدة أحلام المدرسة المتوفية بالفيروس ومن قبلها نجلها كانت تعمل في إدارة الانتدابات في المديرية.





وتابع "هي خرجت معاش، وكانت صحتها جيدة، وإجراءات التباعد الاجتماعي بحكم التباعد بين المنازل موجود في المحافظة، ولكن فترة الانتخابات الماضية كان هناك بعض التقارب في الشوادر وبعض التجمعات رغم التحذيرات".





هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100946 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 228 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 110547 حالة من ضمنهم 100946 حالة تم شفاؤها، و6442 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.