نجم ريال مدريد يقترب من إيفرتون الإنجليزي

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:35 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي إيفرتون الإنجليزي، في التعاقد مع صفقة قوية من نادي ريال مدريد الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نادي إيفرتون بقيادة كارلو أنشيلوتي يرغبان في التعاقد مع الدولي الإسباني فرانشيسكو إيسكو، لاعب خط وسط فريق ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن إيسكو لا يشارك بصفة مستمرة تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي، ما أثار الشكوك حول مستقبل اللاعب داخل سانتياجو برنابيو.

وأشارت الصحيفة، أن أنشيلوتي يرغب في التعاقد مع إيسكو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قبل ضمه بصورة رسمية نهاية الموسم الجاري، في ظل امتلاك اللاعب عقد مع ريال مدريد حتى عام 2022.

وأوضحت الصحيفة، أن ريال مدريد من المقرر أن يطلب 20 مليون يورو نظير بيع إيسكو إلى إيفرتون.

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