برفقة نادر حمدي.. أحمد جمال يشوق جمهوره لعمل فني جديد

وظهر جمال، في الصورة برفقة الموزع نادر حمدي ، وعلق على الصورة قائلاً : "‏تعاون جديد مع صديقي الموزع العبقري نادر حمدي..قريبًا" .



حققت أغنية من غير مجاملة للفنان أحمد جمال، نجاحًا كبيرًا، فكانت من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان وغناء أحمد جمال، وتوزيع وميكس محمد شفيق، ماستر أمير محروس، وإنتاج شركة مزيكا.



يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد جمال أغنية "محتاج سنة" وهي من كلمات محمد عاطف ومن ألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى توما، وتعتمد الأغنية على الطابع الرومانسى، مع نغمات الريتم المقسوم، وتحمل فى وصفها ومضمونها قصة حب حقيقية.



ويذكر ان شركة "مزيكا" قد طرحت من قبل للنجم أحمد جمال أغنية "قصاد عيونى" من كلمات أمير طعيمة وألحان مدين وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام، وأغنية "كل سنة وانت طيب" كلمات نور الدين محمد ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو، و "من غير مجاملة" من كلمات أمير طعيمة ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى وميكس محمد شفيق.. تقول كلمات "محتاج سنة": محتاج سنه علشان أوصفها حاسس من بدري إني عارفها برتاح وافرح لما بشوفها واتجنن لو هي بعيد قدام برائتها ورقتها سلمت وعلى طول حبيتها ده انا عيني بتعشق طلتها لما تهل بييجي العيد"

شارك الفنان أحمد جمال جمهوره بنشر صورة جديدة له، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" .