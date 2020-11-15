"آثار قنا" يكشف تفاصيل انهيار بئر بعمق 23 مترا على شاب في نجع حمادي (فيديو)

كشف أيمن هندي، مدير عام آثار قنا، تفاصيل انهيار بئر بعمق 23 مترا على شاب أثناء تنقيبه عن الآثار في نجع جمادي.





وقال "هندي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" إن عملية النصب تتكرر على بعد ثلاثة أشهر من وقوعها في قرية الجبلاوي بنجع حمادي.





وأضاف، أنه تم العثور على جثة شاب لا يتعدى الـ25 عامًا بعد ثلاثة أيام من سقوط البئر عليه كان يحاول التنقيب عن الآثار بمساعدة أحد الدجالين بحثًا عن أوهام.



