"آثار قنا" يكشف تفاصيل انهيار بئر بعمق 23 مترا على شاب في نجع حمادي (فيديو)

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 07:30 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
شيماء حسن
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كشف أيمن هندي، مدير عام آثار قنا، تفاصيل انهيار بئر بعمق 23 مترا على شاب أثناء تنقيبه عن الآثار في نجع جمادي.

وقال "هندي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" إن عملية النصب تتكرر على بعد ثلاثة أشهر من وقوعها في قرية الجبلاوي بنجع حمادي.

وأضاف، أنه تم العثور على جثة شاب لا يتعدى الـ25 عامًا بعد ثلاثة أيام من سقوط البئر عليه كان يحاول التنقيب عن الآثار بمساعدة أحد الدجالين بحثًا عن أوهام.

وأشار، إلى أن السبب في انهيار البئر هو تساقط الرمال الجانبية للبئر بسبب الحفر وهو ما يعمل على تساقط هذه المياه فحدث تهدم للبئر فوق الشاب مما أدى إلى وفاته.

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