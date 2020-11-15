شاهد.. جولة السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الأوليمبية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 12:32 ص
جانب من الجولة
جانب من الجولة
الفجر
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تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، عددًا من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تضمنت الجولة "مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية"، والتي تعد أكبر مدينة رياضية أوليمبية متكاملة على مستوى الشرق الأوسط، حيث أقيمت بالتنسيق مع جميع الاتحادات الرياضية الدولية، طبقا لأحدث المعايير والقياسات الفنية العالمية لكل رياضة.

واستمع الرئيس خلال جولته لشرح عدد من المسئولين بشأن آخر تفاصيل ومستجدات المواقع الإنشائية.

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المدينة الأوليبمية العاصمة الإدارية السيسي الرئيس

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