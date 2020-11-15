عاجل.. صواريخ من داخل إثيوبيا تضرب عاصمة إرتيريا

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، بسقوط 3 صواريخ على أسمرة، العاصمة الإرتيرية، لافتة إلى أن مصدر هذه الصواريخ من داخل إثيوبيا.





وفي وقت سابق، أعلنت قوة الطوارئ التابعة للحكومة الإثيوبية، اليوم السبت، أن صاروخا أطلق باتجاه مدينتين في ولاية أمهرة المجاورة لمنطقة تيغراي الشمالية، التي تقاتل فيها القوات الحكومية الاتحادية قوات محلية متمردة.





وكتبت قوة الطوارئ التابعة للحكومة الإثيوبية، تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر، كشفت فيها أن الهجوم الصاروخي وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة وألحق أضرارا بمطار مدينة جوندر.





أفادت وكالة رويترز، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، بوقوع انفجارين في مدينتين بولاية أمهرة الإثيوبية المجاورة لولاية تيجراي بشمال البلاد، حيث تقاتل قوات الحكومة زعماء محليين.



