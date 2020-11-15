مصرع وإصابة شخصين بسبب سوء الأحوال الجوية بالمنصورة

لفظ شخص أنفاسه الأخيره، وأصيب آخر إثر انهيار "برج حمام" في شارع بنك مصر، بمنطقة الحسينية في مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم، إثر موجة من الرياح الشديدة، والأمطار التي ضربت بعض المناطق بالمحافظة.





وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بانهيار "برج حمام"، وسقوطه بصاحبه من الطابق الخامس بمنطقة الحسينية دائرة قسم شرطة أول المنصورة بسبب الرياح والأمطار الغزيرة.





وانتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين انهيار برج حمام وسقوطه من أعلى منزل في شارع يوسف البغدادي، المتفرع من منطقة الحسينية بمدينة المنصورة، وكان بداخله صاحبه المواطن "محمد حسان"، 72 سنة، والذى سقط أسفل أنقاض البرج، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.





كما أسفر انهيار البرج عن إصابة أحد المارة، تصادف مروره بالمكان، وتحطم سيارتين كانتا متوقفتان بالمكان.



